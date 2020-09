Selena Gomez productrice: elle fait la promo de son nouveau film!

L'année 2020 est bel et bien rythmée pour Selena Gomez qui multiplie les projets, aussi bien musicaux que dans l'univers du cinéma et des cosmétiques. En effet, l'interprète de «Lose You To Love Me» a récemment dévoilé ses produits Rare Beauty mais aussi son duo avec le groupe BlackPink pour «Ice Cream». Et ce n'est pas tout!

Sur le grand écran, la chanteuse a également démarré la promotion d'un prochain film dont elle est la productrice principale. Il s'agit de «The Broken Hearts Gallery», une comédie romantique portée par Geraldine Viswanathan et Dacre Montgomery, prévue pour ce mois de septembre.

Sur les réseaux sociaux, l'artiste a partagé sa joie de faire partie de ce projet: «The Broken Hearts Gallery sort vendredi! Je suis ravie de produire ce film réalisé et écrit par une cinéaste pour la première fois Natalie Krinsky, a-t-elle écrit. Bien que vous pouvez voir ce film dans certains cinémas, rappelez-vous que le COVID-19 n'est pas une fake news. Veuillez donc suivre les consignes de sécurité afin de profiter de l'expérience avec le moins de risques possibles.»