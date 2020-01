The Weeknd: le clip de «Blinding Lights» arrive bientôt!

The Weeknd fait un retour en force

The Weeknd a fait son grand retour en fin d’année dernière. Le chanteur a sorti deux nouveaux singles, «Heartless» et «Blinding Lights». Tandis que le premier dévoile l’histoire d’un artiste brisé par l’amour, le second redonne espoir.

Les paroles romantiques de «Blinding Lights» font penser que le chanteur a retrouvé l’amour : «J’ai dit, oh je suis aveuglé par les lumières. Non, je ne peux pas dormir avant de pouvoir te sentir. J’ai dit, oh, je me noie dans la nuit, quand je suis comme ça, tu es celle en qui j’ai confiance»

Grâce à «Blinding Lights», The Weeknd vient de se propulser pour la première fois de sa carrière au sommet du classement britannique Top 40. Ses fans attendent dorénavant avec impatience son nouvel album !