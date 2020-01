The Weeknd interprète en live et pour la première fois «Blinding Lights»

Un retour remarqué. Ces derniers mois, The Weeknd était resté discret. Loin de la scène musicale et médiatique ses fans se demandaient quand est-ce que l’artiste comptait revenir. Et c’est chose faite ! Le chanteur a créé la surprise en dévoilant deux nouveaux titres : «Heartless» et «Blinding Lights». Des morceaux très différents l’un comme l’autre.

Mais leur point commun : le côté rétro mis en avant. Un choix artistique qui plonge The Weeknd dans un univers assez nostalgique. Son style rappelle celui des années 80. Dans le clip de «Heartless», il a choisi de mélanger cette ambiance particulière à celle de Las Vegas. Après le succès de la vidéo, les fans s’attendaient à découvrir celle de «Blinding Lights».