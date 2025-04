The Weeknd face à Jenna Ortega : découvrez le nouveau trailer de "Hurry Up Tomorrow"

Le 16 mai prochain, les fans de The Weeknd pourront découvrir "Hurry Up Tomorrow", un film signé du réalisateur Trey Edward Shults. Inspiré du dernier album éponyme de l'artiste, ce long-métrage attendu entraîne les spectateurs dans une aventure psychologique intense dans laquelle The Weeknd incarne un musicien en quête de rédemption, tourmenté par des insomnies.

Un thriller psychologique intrigant

Dans le nouveau trailer que nous vous dévoilons, de nombreuses scènes s'entremêlent, mettant en lumière une rencontre intrigante entre le personnage de The Weeknd et celui de Jenna Ortega, tandis que Barry Keoghan, l’acteur star de "Saltburn", prête ses traits à un personnage tout aussi énigmatique.

Avec une tension palpable, les admirateurs de The Weeknd risquent bien de découvrir une nouvelle facette de la star canadienne. Sur fond du titre éponyme "Hurry Up Tomorrow", ce thriller psychologique promet une nouvelle plongée dans l'univers créatif et torturé de la superstar Abel Tesfaye, alias The Weeknd.