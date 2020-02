The Weeknd dévoile le titre «After Hours» et annonce la date de sortie de son album

The Weeknd partage la pochette de son album

«After Hours» est un juste milieu entre ses deux précédents morceaux. Pour le début, sa voix calme et la mélodie posent les bases d’un titre qui parle une nouvelle fois d’amour. Les secondes défilent et le rythme s’intensifie porté par la batterie. En douceur mais avec force également, The Weeknd ouvre son cœur à son public.

Pour les fans, ces premiers morceaux sont annonciateurs d’un album riche en émotions. En plus de la date de sortie et de «After Hours», The Weeknd a tenu à partager le visuel de ce nouveau projet. Pour cette pochette d’album, il reste fidèle à l’univers de ses précédents clips. L’image au côté rétro montre l’artiste ensanglanté, grand sourire, face à l’objectif.