The Weeknd: son nouvel album s’appellera «After Hours»

The Weeknd mise sur le style rétro

Le nouvel album de The Weeknd n’a pour le moment aucune date de sortie officielle. «After Hours» sera le premier opus du chanteur canadien depuis «Starboy», dévoilé en 2016. The Weeknd avait tout de même fait patienter ses fans avec un EP, en 2018, «My Dear Melancholy».

The Weeknd vient déjà de présenter deux titres de son futur opus, «Heartless» et «Blinding Lights». Ces hits se sont positionnés directement en tête des charts américains et britanniques, dès leur sortie. Avec ces chansons, Abel, de son vrai nom remonte dans le temps et propose un style musical inspiré des années 80.