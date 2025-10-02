Taylor Swift : tous les indices qui annonçaient la sortie de "The Life of a Showgirl"

Et ce n’est pas fini ! Fin mai, quand elle annonce fièrement avoir récupéré les droits de ses six premiers albums, elle glisse dans sa lettre une phrase très “swiftienne” : “and the times I was Thiiiiiiiiiiiis close”. Comptez bien… il y a douze "i". Coïncidence ? Jamais avec Taylor.

Orange is the new era

Tout au long de l'Eras Tour, la superstar a utilisé des portes pour matérialiser le passage d'une ère (un album) à l'autre sur scène. Mais à la fin de l'ère "Karma", un détail a fait tilt chez les fans : une porte orange descendait lentement du plafond. Or, cette couleur ne correspond à aucun de ses disques. Cette fameuse porte est restée là pendant des mois… jusqu’au tout dernier show de sa tournée. Ce soir-là, Taylor l'a franchie pour la première fois. Un détail qui fait sens aujourd'hui puisque la couleur orange est celle de "The Life of a Showgirl".