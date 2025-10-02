Taylor Swift : tous les indices qui annonçaient la sortie de "The Life of a Showgirl"

Tout était là, sous nos yeux. Vendredi 3 octobre, Taylor Swift sera de retour dans les bacs avec "The Life of a Showgirl", son nouvel album qu'elle semble teaser depuis plusieurs années sans que personne ne s’en rende compte. Décryptage.
12, le nombre fétiche de Taylor Swift
Ces derniers mois, Taylor Swift n'a pas caché son obsession pour le nombre 12. Un numéro qui n’est pas anodin puisque "The Life of a Showgirl" est son douzième opus. Aux derniers Grammy Awards, par exemple, elle portait des boucles d’oreilles serties de… douze pierres. Parce qu’avec elle, même les bijoux deviennent des messages codés.
Et ce n’est pas fini ! Fin mai, quand elle annonce fièrement avoir récupéré les droits de ses six premiers albums, elle glisse dans sa lettre une phrase très “swiftienne” : “and the times I was Thiiiiiiiiiiiis close”. Comptez bien… il y a douze "i". Coïncidence ? Jamais avec Taylor.
Orange is the new era
Tout au long de l'Eras Tour, la superstar a utilisé des portes pour matérialiser le passage d'une ère (un album) à l'autre sur scène. Mais à la fin de l'ère "Karma", un détail a fait tilt chez les fans : une porte orange descendait lentement du plafond. Or, cette couleur ne correspond à aucun de ses disques. Cette fameuse porte est restée là pendant des mois… jusqu’au tout dernier show de sa tournée. Ce soir-là, Taylor l'a franchie pour la première fois. Un détail qui fait sens aujourd'hui puisque la couleur orange est celle de "The Life of a Showgirl".
taylor walking out the orange karma door at the end of the eras tour instead of using the stage lift was her entering the life of a showgirl era pic.twitter.com/QnCZsWUYyh— Zain (@cowboylikezain) August 13, 2025
Quand Taylor plantait ses indices dès "Midnights" (2022)
Les fans les plus affûtés ont remonté la piste jusqu’aux clips de son album "Midnights", sorti fin 2022. Et là encore, Taylor Swift prouve qu'elle ne fait rien au hasard. Dans "Anti-Hero", elle porte une tenue orange dans le même style que son prochain album. Un indice qu'elle renouvelle dans la vidéo de "Bejeweled" où elle monte dans un ascenseur qui compte… douze étages et où elle finit dans une tenue ultra brillante, très showgirl de cabaret.
Aucun doute, Taylor Swift confirme son statut de reine des easter eggs avec ce nouvel album.