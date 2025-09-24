Taylor Swift au cinéma pour célébrer la sortie de son nouvel album "The Life of a Showgirl"

Les Swifties sont en effervescence ! Taylor Swift va faire son retour sur grand écran. La chanteuse n’est pas à l’affiche d’un nouveau film, mais bien l’organisatrice d’une "release party" d’une durée de 89 minutes, intitulée "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl".

Cet événement est programmé pour le 3 octobre, le même jour que la sortie de son très attendu nouvel album,"The Life of a Showgirl".

Au programme de cette projection : la première diffusion du clip de "The Fate of Ophelia". Les fans pourront également découvrir des images inédites des coulisses du tournage, des lyric videos pour d'autres chansons de l'album, et des réflexions personnelles de Taylor Swift sur la création de ses nouveaux titres. L’occasion de comprendre les inspirations de la superstar derrière son nouveau projet.

Où et quand voir le film de Taylor Swift en France ?

En France, le film sera projeté en version originale sous-titrée. Les billets sont déjà disponibles à la réservation, alors ne perdez pas de temps ! À Paris, le Grand Rex accueillera deux séances les 4 et 5 octobre. Le prix de ces sessions est de 15 €. Dans toute la France, les cinémas UGC et Kinepolis proposeront également des séances entre le 3 et le 5 octobre dans plusieurs villes comme Paris, Lyon, Caen, Nantes ou Bordeaux.