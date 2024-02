Grammy Awards 2024 : Taylor Swift sacrée, découvrez le palmarès

La reine Taylor Swift entre dans l’histoire des Grammy. La cérémonie américaine qui récompense les artistes musicaux s’est déroulée, ce dimanche 4 février, à la Crypto.com Arena à Los Angeles. Au cours d’une soirée qui a vu s’enchainer les performances de Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, mais aussi Tracy Chapman et Joni Mitchell, l’indépassable Taylor Swift a marqué de son nom la cérémonie en remportant pour la quatrième fois de sa carrière le prix le plus convoité de l’événement, celui de l’album de l’année. Un record pour les Grammy. Elle devance ainsi Franck Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon.

Sur scène, l’interprète de « Cruel Summer » a reçu son prix pour l’album « Midnights » des mains de Céline Dion et en a profité pour annoncer la sortie d’un nouvel album le 19 avril, intitulé « The Tortured Poets Department ».

Victoria Monét, révélation de l'année

De son côté, Miley Cyrus s’est vu récompensée pour son hit « Flowers » qui a trusté la 1ere place du classement des singles début 2023. Son titre a remporté le prix de l’enregistrement de l’année et de la meilleure performance pop en solo.