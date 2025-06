Taylor Swift : cet indice qui agite les fans autour de son prochain album

C’est bien connu, la communauté "swifty" ne chôme pas quand il s’agit de percer les mystères de leur idole. Taylor Swift a récemment annoncé avoir réussi à racheter les "masters" de ses six premiers albums. Une nouvelle qu’elle a souhaité partager par le biais d’une lettre manuscrite disponible sur son site officiel. A en croire les fans, cette dernière contiendrait un indice laissant penser qu’elle prépare un nouvel opus.

En effet, l’interprète de "Cruel Summer" y écrit : "Toutes les fois où j’étais si proche d’y arriver… mais que c’est finalement tombé à l’eau." Jusqu’ici rien d’anormal au regard de la bataille juridique qu'elle mène depuis plusieurs années pour récupérer la main sur son oeuvre. Sauf si on prend le temps de compter le nombre de "i" que la star utilise pour l’expression "Thiiiiiiiiiiiis close to" ("si proche de", en français). Il y en a douze, comme le douzième album de Taylor Swift attendu depuis "The Tortured Poets Department" ? Selon les fans, il n’y a aucun doute, la chanteuse tease sa sortie prochaine.