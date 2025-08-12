Taylor Swift annonce (enfin) son nouvel album : voici tout ce que l’on sait

Les réseaux sociaux bouillonnaient d’impatience depuis plusieurs semaines déjà. Ils se sont enflammés hier, alors que Taylor Swift y annonçait, enfin, la sortie de son prochain album, "The Life of a Showgirl".

"Je voulais vous montrer quelque chose. Voici mon tout nouvel album The Life of a Showgirl", confirme-t-elle en montrant la pochette, totalement floutée, dans un extrait vidéo du podcast "New Heights" que tient son petit ami, le footballeur américain Travis Kelce, avec son frère Jason. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le clip d’une quinzaine de secondes cumule plus de 3,1 millions de likes en cinq heures. Un exploit !