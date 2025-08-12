Taylor Swift annonce (enfin) son nouvel album : voici tout ce que l’on sait

Les réseaux sociaux bouillonnaient d’impatience depuis plusieurs semaines déjà. Ils se sont enflammés hier, alors que Taylor Swift y annonçait, enfin, la sortie de son prochain album, "The Life of a Showgirl".
"Je voulais vous montrer quelque chose. Voici mon tout nouvel album The Life of a Showgirl", confirme-t-elle en montrant la pochette, totalement floutée, dans un extrait vidéo du podcast "New Heights" que tient son petit ami, le footballeur américain Travis Kelce, avec son frère Jason. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le clip d’une quinzaine de secondes cumule plus de 3,1 millions de likes en cinq heures. Un exploit !
"The Life of a Showgirl" : quand sort le nouvel album de Taylor Swift ?
Pour l’artiste qui travaille autant son identité visuelle que sa musique, chaque nouvel album offre l’occasion de renouveler son univers ; et "The Life of a Showgirl" semble annoncer une ère vraisemblablement orange.
Si aucune date de sortie n'est connue, le store officiel de Taylor Swift annonce que les exemplaires physiques (CD, vinyle et cassette) seront envoyés avant le 13 octobre. Attention, le site précise néanmoins qu’il ne s’agit pas de la date officielle de lancement.