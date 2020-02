Taylor Swift dévoile une vidéo spéciale pour son titre «The Man»

Taylor Swift, ses clips reflètent ses pensées

Les paroles défilent et cette petite femme devient de plus en plus forte et prend de la hauteur. À travers les paroles de son morceau, Taylor Swift pointe du doigt un certain problème, la place de la femme dans la société. «J’en ai tellement marre de courir aussi vite que je peux, je me demande si j’y serais arrivée plus vite si j’étais un homme».

Ce n’est pas la première fois que Taylor Swift se sert de ses titres pour faire passer des messages qui lui tiennent à cœur. Dans son autre clip, «You Need To Calm Down», Taylor Swift soutenait fièrement la cause LGBTQ+. Et cette dernière n’hésitait pas à dire à certaines personnes quand elles dépassaient les bornes.