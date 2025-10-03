Taylor Swift dévoile son phénoménal 12e album "The Life of a Showgirl"

Seulement un an après "The Tortured Poets Department", la superstar américaine dévoile son douzième album "The Life of a Showgirl". Au terme d’une chasse au trésor de plusieurs mois, les fans découvrent enfin le duo avec Sabrina Carpenter et peuvent savourer les douze morceaux de ce nouvel opus, très, très, très attendu.
Le projet, présenté comme une véritable escapade à travers les coulisses de sa tournée XXL, Eras Tour, vient conclure une année définie comme "la plus joyeuse, la plus folle et la plus intense de (sa) vie", selon la chanteuse.
Release party au cinéma
Afin d’accompagner la sortie de "The Life of a Showgirl", une release party exceptionnelle s’est ouverte au cinéma, le temps d’un week-end, aux Etats-Unis mais aussi dans plusieurs pays, jeudi 2 octobre.
En France, deux projections sont prévues à Paris, ce 3 octobre, où l’évènement unique présentera en exclusivité le clip de "The Fate of Ophelia", premier single inscrit sur l’album, ainsi que des images inédites des coulisses de la préparation du titre et bien d’autres surprises.
Taylor Swift fière
Taylor Swift a tenu à annoncer sur ses réseaux le début du spectacle à l'aide de photos inédites d'elle dans les coulisses de ce projet. "Je ne peux vous dire à quel point je suis fière de partager avec vous, un album qui semble tellement juste, écrit-elle sur son compte Instagram. Un merci pour toujours à mes mentors et amis Max et Shellback qui m'ont aidée à peindre cet autoportrait. Si vous pensiez que le grand spectacle était fou, peut-être devriez-vous venir jeter un coup d’œil derrière le rideau... "
Avec un style très varié, le projet tranche entre sonorités rappelant les années 80, la pop mais aussi la country, portés par son featuring avec Sabrina Carpenter. Sur un ton plutôt linéaire, elle offre ainsi un opus bourré de références et de clins d’œil, en commençant par son tout premier titre "The Fate of Ophelia", qui renvoie à la pièce de théâtre "Hamlet" et se destinerait à son fiancé, Travis Kelce, selon les fans.
Une chanson qui par ailleurs, dans son style, nous évoque instinctivement le titre "Summertime Sadness" d’une certaine Lana Del Rey. On souligne également l’hommage à Elizabeth Taylor dans le morceau éponyme, mais aussi celui rendu à George Michael sur la chanson attendue "Father Figure" qu’elle revisite énergiquement.
Après avoir fait exploser les chiffres de précommandes et de pré-enregistrements, les fans devraient voir leurs attentes comblées avec cette 12e production inscrite dans les pas d'une tournée hors norme.
La Tracklist "The Life of a Showgirl"
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- Cancelled!
- Honey
- The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter