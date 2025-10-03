Taylor Swift dévoile son phénoménal 12e album "The Life of a Showgirl"

Release party au cinéma

Afin d’accompagner la sortie de "The Life of a Showgirl", une release party exceptionnelle s’est ouverte au cinéma, le temps d’un week-end, aux Etats-Unis mais aussi dans plusieurs pays, jeudi 2 octobre.

En France, deux projections sont prévues à Paris, ce 3 octobre, où l’évènement unique présentera en exclusivité le clip de "The Fate of Ophelia", premier single inscrit sur l’album, ainsi que des images inédites des coulisses de la préparation du titre et bien d’autres surprises.

Taylor Swift fière

Taylor Swift a tenu à annoncer sur ses réseaux le début du spectacle à l'aide de photos inédites d'elle dans les coulisses de ce projet. "Je ne peux vous dire à quel point je suis fière de partager avec vous, un album qui semble tellement juste, écrit-elle sur son compte Instagram. Un merci pour toujours à mes mentors et amis Max et Shellback qui m'ont aidée à peindre cet autoportrait. Si vous pensiez que le grand spectacle était fou, peut-être devriez-vous venir jeter un coup d’œil derrière le rideau... "