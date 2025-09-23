Marine : son hit "Restes d'averses" à l'affiche d'un film hollywoodien

La talentueuse Marine s'impose sur la scène internationale. Alors que son premier album, "Cœur Maladroit", approche déjà du disque d'or, son single "Restes d'averses" a été sélectionné pour accompagner le générique du film hollywoodien "Regretting You".
Co-écrit par Eddy de Pretto, le morceau "Restes d'averses" est très émouvant. La gagnante de la Star Academy y chante avec une vulnérabilité ces paroles bouleversantes : "Où est mon reflet dans le noir ? Pourquoi je veux détruire mon miroir ? Je n'ai que la détresse, dépresse, des restes d'averses, dis-moi".
Ces paroles pourraient bien faire écho à l'histoire du film "Regretting You". L'adaptation du roman de Colleen Hoover suit le parcours de Morgan Grant, interprétée par Allison Williams, et de sa fille adolescente Clara, jouée par McKenna Grace. Après une tragédie familiale, les deux femmes doivent apprendre à naviguer ensemble à travers leur chagrin, leurs secrets et leurs regrets. Une histoire poignante qui a inspiré la jeune McKenna Grace, comme elle le confiait à "Good Morning America" : "C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire d'une mère et d'une fille qui font face à leur deuil."
"Regretting You" sortira en salles le 29 octobre et marquera sans aucun doute une étape décisive dans la carrière de Marine.