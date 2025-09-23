Marine : son hit "Restes d'averses" à l'affiche d'un film hollywoodien

La talentueuse Marine s'impose sur la scène internationale. Alors que son premier album, "Cœur Maladroit", approche déjà du disque d'or, son single "Restes d'averses" a été sélectionné pour accompagner le générique du film hollywoodien "Regretting You".

Co-écrit par Eddy de Pretto, le morceau "Restes d'averses" est très émouvant. La gagnante de la Star Academy y chante avec une vulnérabilité ces paroles bouleversantes : "Où est mon reflet dans le noir ? Pourquoi je veux détruire mon miroir ? Je n'ai que la détresse, dépresse, des restes d'averses, dis-moi".