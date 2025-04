Tate McRae en tournée : quelles surprises nous réserve la star ?

La chanteuse de 21 ans se rendra en Europe, dès le mois de mai prochain, avant d'entamer une tournée nord-américaine en août. Ses fans auront ainsi le plaisir de découvrir en live ses morceaux extraits de son nouvel album "So Close To What", sorti le 24 février 2025. Parmi ceux-ci, on retrouve les hits "It's ok I'm ok" et "I know love", en collaboration avec son petit ami The Kid Laroi.

Une scénographie personnalisée

Que ce soit au niveau de la scénographie, des chorégraphies, ou encore des tenues, Tate McRae a tout fait pour rendre cette nouvelle tournée exceptionnelle. L'interprète de "Greedy" a confié à Billboard avoir souhaité une scène en forme de T géant, pour reprendre l'initiale de son prénom. "On essaie d'inciter les spectateurs à entrer et à se demander : 'Qu'est-ce qu'on voit là ?', et de créer notre propre univers", a-t-elle expliqué. Avant que son directeur artistique, Parker Genoway, ajoute que la chanteuse doit ainsi "se sentir au cœur de tout".