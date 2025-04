M. Pokora, Louane, Bilal Hassani... : leur soutien à Ebony

Quand l'amour devient plus fort que la haine. Lors du concert de la tournée Star Academy au Zénith de Lille ce week-end, Ebony a été victime de gestes haineux et racistes de la part d'une spectatrice. Malgré l'émotion, l'artiste a répondu avec dignité, envoyant d'abord des baisers avant de déclarer sous le regard bienveillant de Marine : "Un petit message pour une petite dame dans le public qui m'a fait un geste pas gentil : moi, je l'aime en tout cas, et j'aime tout le monde dans cette salle !"