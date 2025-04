Sabrina Carpenter en concert à Paris : les stars d'Internet au rendez-vous

Les stars présentes n’ont pas tardé à partager les coulisses du concert. Camille Cerf, la star du clip de "Summer Body" a posté un Get Ready With Me avant de prendre place dans la salle, tandis que Sparkdise a capturé l'ambiance folle de la foule lors de l'arrivée de Léna Situations dans le public qui la reconnaît immédiatement – une scène qu’elle avait déjà vécue lors d’un concert d’Ariana Grande.

“Sabrina Carpenter en coulisses, se demandant pourquoi les gens ont tous le dos tourné à la scène en hurlant, comme ‘Who's that girl ???’", commente une abonnée amusée par la scène.