Surprise au Madison Square Garden : Tate McRae invite The Kid Laroi sur scène

Depuis avril, Tate McRae, est en tournée mondiale avec son « Think Later World Tour 2024 ». Après avoir conquis l’Europe, la chanteuse canadienne de 21 ans poursuit son ascension aux États-Unis. Lors de son concert au Madison Square Garden, la star de « Greedy » a créé l’événement en invitant son petit ami, The Kid Laroi, à partager la scène avec elle. Ensemble, ils ont interprété « Without You ».