Star Academy Tour 2025 : les titres du concert bientôt disponibles dans un album live évènement

Un beau souvenir attend les fans de Marine, Ebony, Charles et les autres. Après avoir conquis les salles de concerts de France, de Belgique et de Suisse, les académiciens nous réservent une surprise de taille : un album live pour revivre les moments forts de cette aventure musicale.

Disponible en précommande, l'opus sortira le 11 avril prochain. La tracklist dévoile vingt titres emblématiques du spectacle, incluant l'hymne "Recommence-moi", les singles "Ma faute" de Marine et "Unforgettable" d’Ebony, ainsi que des reprises cultes comme "Unholy" et "Quand on a que l'amour".