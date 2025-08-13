Camille Cerf, Doigby, Marcus... Découvrez le casting complet de la saison 5 des Traîtres

La cinquième saison des Traîtres a révélé son casting et il promet de faire sensation. Trois mois après la fin de la saison 4 et la victoire d’Adil Rami, le jeu de M6 s’apprête déjà à faire son retour sur le petit écran. Toujours présentée par l’humoriste Éric Antoine, l’émission sera diffusée à partir du 2 septembre prochain.

"Éric Antoine va repousser les limites du cynisme : règles inédites, retournements imprévisibles, jeux terrifiants… mais surtout 3 joueurs masqués vont faire leur apparition. Les Traîtres seront-ils toujours invincibles ?", tease la chaîne de télévision dans une publication sur X accompagnée d’une photo du casting complet.