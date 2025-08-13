Camille Cerf, Doigby, Marcus... Découvrez le casting complet de la saison 5 des Traîtres

La cinquième saison des Traîtres a révélé son casting et il promet de faire sensation. Trois mois après la fin de la saison 4 et la victoire d’Adil Rami, le jeu de M6 s’apprête déjà à faire son retour sur le petit écran. Toujours présentée par l’humoriste Éric Antoine, l’émission sera diffusée à partir du 2 septembre prochain.
"Éric Antoine va repousser les limites du cynisme : règles inédites, retournements imprévisibles, jeux terrifiants… mais surtout 3 joueurs masqués vont faire leur apparition. Les Traîtres seront-ils toujours invincibles ?", tease la chaîne de télévision dans une publication sur X accompagnée d’une photo du casting complet.
Les Traîtres sont de retour ! @eric_antoine va repousser les limites du cynisme : règles inédites, retournements imprévisibles, jeux terrifiants… mais surtout 3 joueurs masqués vont faire leur apparition 😮— M6 (@M6) August 11, 2025
Les Traîtres seront-ils toujours invincibles ?#LesTraitres - saison 5… pic.twitter.com/b5gsJqq2gb
Parmi les 16 candidats, on retrouve des figures bien connues : Christine Bravo, Raymond Domenech, Anne-Élisabeth Blateau ("Scènes de ménages"), l’ancienne Miss France Camille Cerf, Théo Fernandez ("Les Tuche"), Marlène Schiappa… Mais aussi des visages qui parleront aux plus jeunes comme le chanteur Yanns, le streameur Doigby ou encore l’influenceur et meilleur ami de Léna Situations, Marcus.
Pour rappel, le concept des Traites s'inspire du célèbre jeu "Loup-garou", où les joueurs sont divisés en deux catégories : les loyaux et les traitres. Ces derniers doivent dissimuler leur véritable identité à travers mensonges et manipulations, tandis que les loyaux s'efforcent de les démasquer. Chaque candidat a un objectif : remporter le maximum de lingots pour son association. Le rendez-vous est donc pris !