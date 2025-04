"Ma Meilleure Ennemie" : Stromae et Pomme accueillent Coldplay sur une nouvelle version du titre

La belle histoire de la collaboration entre Pomme et Stromae continue. Avec leur titre "Ma Meilleure Ennemie", qui a intégré la bande originale de la dernière saison de la série d'animation Arcane sur Netflix, le duo a signé l'un des plus beaux succès de ce début d'année.

Tandis que les fans attendent la version deluxe de la bande originale, annoncée il y a quelques semaines, le compte Instagram officiel de la série vient d'annoncer la sortie prochaine d'une version longue du titre "Ma Meilleure Ennemie" comprenant une surprise de taille.



En effet, pour cette nouvelle version, le duo accueille le groupe anglais Coldplay. Ce morceau étendu devrait sortir le 4 avril prochain.

Des projets en cours

Dans le clip animé de la chanson dévoilé il y a quelques jours, Stromae et Pomme apparaissent sous les traits de deux personnages phares de la série inspirée du jeu "League Of Legends", Jinx et Ekko.