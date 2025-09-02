Squeezie annonce "le plus grand jeu" de sa chaîne : quels invités participeront à cette vidéo ?

"1 train. 10 participants. 1 grand gagnant."

Intitulé "Stop the train", ce nouveau jeu promet en effet de décoiffer les internautes. Le concept de la vidéo ? "1 train. 10 participants. 1 grand gagnant." En d'autres termes, dix créateurs de contenu vont s'affronter dans un train en marche, où chaque wagon constituera une épreuve à réussir. Le perdant du défi reste coincé dans le wagon et les autres avancent. À la fin de ce jeu, il ne restera donc qu'un vainqueur qui sera parvenu à atteindre la locomotive pour arrêter ce train lancé à pleine vitesse.

Squeezie en a profité pour révéler la liste des dix personnalités qui participeront à ce jeu inédit, ainsi que la date de diffusion. Les fans auront le plaisir de retrouver Inoxtag, Michou, Joyca, Mastu, Maxime Biaggi, Maglha, Baghera, Amine, Amixem et Djilsi.

Alors qui de ces candidats réussira à aller au bout des épreuves ? Réponse le mardi 9 septembre à 19h.