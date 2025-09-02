Squeezie annonce "le plus grand jeu" de sa chaîne : quels invités participeront à cette vidéo ?

Les créateurs de contenu font leur rentrée sur YouTube. Après l'annonce du "Terminal" de Michou, c'est au tour de Squeezie de revenir avec un projet titanesque. Lucas Hauchard, de son vrai nom, vient de dévoiler sur les réseaux sociaux le teaser de ce qu'il considère être "le plus grand jeu de l'histoire de la chaîne".
"Cette fameuse vidéo m'a coûté 700.000 euros, c'est la vidéo la plus chère de l'histoire de la chaîne et encore, elle aurait dû coûter plus cher. (…) C'est historiquement le budget le plus élevé pour une vidéo YouTube en France", a dévoilé le créateur de contenu suivi par près de 20 millions d'abonnés dans un live diffusé sur Twitch le 23 juillet dernier.
"1 train. 10 participants. 1 grand gagnant."
Intitulé "Stop the train", ce nouveau jeu promet en effet de décoiffer les internautes. Le concept de la vidéo ? "1 train. 10 participants. 1 grand gagnant." En d'autres termes, dix créateurs de contenu vont s'affronter dans un train en marche, où chaque wagon constituera une épreuve à réussir. Le perdant du défi reste coincé dans le wagon et les autres avancent. À la fin de ce jeu, il ne restera donc qu'un vainqueur qui sera parvenu à atteindre la locomotive pour arrêter ce train lancé à pleine vitesse.
Squeezie en a profité pour révéler la liste des dix personnalités qui participeront à ce jeu inédit, ainsi que la date de diffusion. Les fans auront le plaisir de retrouver Inoxtag, Michou, Joyca, Mastu, Maxime Biaggi, Maglha, Baghera, Amine, Amixem et Djilsi.
Alors qui de ces candidats réussira à aller au bout des épreuves ? Réponse le mardi 9 septembre à 19h.