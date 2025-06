Squeezie se lance dans un nouveau projet titanesque avec Inoxtag, Michou et Joyca

On ne l'arrête plus ! Suivi par près de 20 millions d'abonnés sur YouTube et 5 millions sur Twitch, Squeezie multiplie les projets tous plus ambitieux les uns que les autres depuis plusieurs mois. En plus de ses vidéos cultes qui cartonnent sur YouTube, le créateur de contenu vient de lancer sa marque de boisson Ciao Kombucha et de confirmer la troisième édition de sa course automobile, le GP Explorer.

Mais ce n'est pas tout. Dans son dernier live Twitch diffusé le 1er juin, Squeezie a teasé un nouveau projet titanesque dans lequel il vient tout juste de se lancer. "J'ai tourné la plus grosse vidéo de l'histoire de la chaîne", a-t-il annoncé en compagnie du streamer Nikof. Lucas Hauchard, de son vrai nom, a ensuite dévoilé les contours de ce prochain concept : "J'avais dit que je voulais faire un jeu dans un train en marche avec dix youtubeurs. Il y a une épreuve par wagon et le perdant de l'épreuve reste dans le wagon et on le décroche."