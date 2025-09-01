"Mercredi" : Netflix dévoile une première photo de Lady Gaga dans la série

Il n’en fallait pas plus pour réjouir les internautes. "Elle est si belle", "J’ai encore plus hâte de la voir dans la série", "Lady Gaga + Mercredi = le rêve gothique dont nous ne savions pas que nous avions besoin", peut-on lire dans les commentaires sous le post Instagram de Netflix.

Pour rappel, Lady Gaga incarne le personnage de Rosaline Rotwood, une professeure de la Nevermore Academy, école où étudie Mercredi Addams. Rendez-vous le 3 septembre sur Netflix !