"Mercredi" : Netflix dévoile une première photo de Lady Gaga dans la série

Plus que deux jours avant de découvrir Lady Gaga dans "Mercredi". En marge de la sortie de la partie 2 de la saison 2, la plateforme de streaming a gâté les fans avec une première photo de la chanteuse. Un cliché dans lequel Lady Gaga porte une robe blanche, accompagnée de La Chose sur son épaule.
Il n’en fallait pas plus pour réjouir les internautes. "Elle est si belle", "J’ai encore plus hâte de la voir dans la série", "Lady Gaga + Mercredi = le rêve gothique dont nous ne savions pas que nous avions besoin", peut-on lire dans les commentaires sous le post Instagram de Netflix.
Pour rappel, Lady Gaga incarne le personnage de Rosaline Rotwood, une professeure de la Nevermore Academy, école où étudie Mercredi Addams. Rendez-vous le 3 septembre sur Netflix !