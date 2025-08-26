TERMINAL : découvrez le casting XXL du nouveau projet de Michou

Pour ce nouveau jeu, l’ancien partenaire d’Elsa Bois a rassemblé un casting exceptionnel que les internautes ont pu découvrir sur les images diffusées. On retrouvera notamment ses amis Inoxtag, Byilhan, Nico, Flamby, Domingo, Doigby ou encore Cocotte. Voici la liste de tous les duos :

Michou et Inoxtag

Nico et Byilhan

Domingo et Rivenzi

Doigby et Skyyart

Cocotte et Gurky

Elian et Grimkujow

Tatiana et Helydia

Raska et Flamby

Cerise sur le gâteau, Michou en a profité pour annoncer en story Instagram que la série de vidéos serait diffusée en avant-première au cinéma les 5 et 6 septembre. Rendez-vous ce mardi 26 août, à partir de 19 heures, sur le site internet créé pour l’occasion afin de tenter d’obtenir une place pour la projection.