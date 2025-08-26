TERMINAL : découvrez le casting XXL du nouveau projet de Michou

"Un aéroport abandonné, 16 joueurs, une seule règle, survivre." Quelques semaines après Squeezie, c’est au tour de Michou de teaser une vidéo de très grande envergure. Ce lundi 25 août, le créateur de contenu a partagé le trailer de "TERMINAL", un jeu façon "Hunger Games" dont la sortie est prévue à partir du 7 septembre sur sa chaîne YouTube.
Pour ce nouveau jeu, l’ancien partenaire d’Elsa Bois a rassemblé un casting exceptionnel que les internautes ont pu découvrir sur les images diffusées. On retrouvera notamment ses amis Inoxtag, Byilhan, Nico, Flamby, Domingo, Doigby ou encore Cocotte. Voici la liste de tous les duos :
- Michou et Inoxtag
- Nico et Byilhan
- Domingo et Rivenzi
- Doigby et Skyyart
- Cocotte et Gurky
- Elian et Grimkujow
- Tatiana et Helydia
- Raska et Flamby
Cerise sur le gâteau, Michou en a profité pour annoncer en story Instagram que la série de vidéos serait diffusée en avant-première au cinéma les 5 et 6 septembre. Rendez-vous ce mardi 26 août, à partir de 19 heures, sur le site internet créé pour l’occasion afin de tenter d’obtenir une place pour la projection.