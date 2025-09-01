Helena et Pierre Garnier réunis dans les vlogs d'août de Lena Situations

Dans son vlog du 31 août intitulé "j’organise ma baby shower", Lena Situations a fait la surprise de révéler quelques brèves images des deux acolytes de la Star Academy 2023, Helena et Pierre Garnier. Réunis à l'occasion du Rose Festival, à Toulouse, organisé par Bigflo & Oli, les deux chanteurs apparaissent dans les coulisses de l'évènement tout sourires.
On entend alors la voix de Lena Situations qui s'amuse de la récente actualité de Pierre Garnier : "On a Helena et on a la personne qui est venue voler ma carrière au mois d'août, qui vient faire des vlogs d'août ! C'est très grave. Bon je vous fais des bisous", déclare-t-elle.
Des rencontres qui continuent de faire réagir
Cet été a été l'occasion pour Helena et Pierre Garnier de se retrouver à plusieurs reprises. Ils ont notamment chanté lors de mêmes évènements tels que le Nrj Music Tour de Toulouse, en juillet dernier.
Ils ont également été filmés ensemble par l'artiste Naumaur qui a suivi l'interprète de "Ceux qu'on était" partout où il allait durant les vacances 2025. Les vlogs de Pierre Garnier ont ainsi relancé les rumeurs de couple avec la star belge Helena.