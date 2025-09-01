Helena et Pierre Garnier réunis dans les vlogs d'août de Lena Situations

Dans son vlog du 31 août intitulé "j’organise ma baby shower", Lena Situations a fait la surprise de révéler quelques brèves images des deux acolytes de la Star Academy 2023, Helena et Pierre Garnier. Réunis à l'occasion du Rose Festival, à Toulouse, organisé par Bigflo & Oli, les deux chanteurs apparaissent dans les coulisses de l'évènement tout sourires.

On entend alors la voix de Lena Situations qui s'amuse de la récente actualité de Pierre Garnier : "On a Helena et on a la personne qui est venue voler ma carrière au mois d'août, qui vient faire des vlogs d'août ! C'est très grave. Bon je vous fais des bisous", déclare-t-elle.