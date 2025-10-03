GP Explorer 3 : comment suivre la course ?

Du 3 au 5 octobre 2025, Squeezie donne rendez-vous à ses millions de fans sur le mythique circuit Bugatti du Mans pour la troisième et dernière édition du GP Explorer. Près de 90.000 spectateurs sont attendus. Mais pour ceux qui ne seront pas présents, pas de panique puisqu'une partie de l’événement sera disponible en streaming. Pour regarder les essais libres, qualificatifs et la course, il suffit de se rendre sur la chaîne Twitch de Squeezie en cliquant : ici.

Ce n'est pas tout ! Cette année, les qualifications seront également diffusées en différé à la télévision sur France 4. La course finale sera, elle, visible en direct sur France 2 dimanche 5 octobre 2025 à partir de 16h50.