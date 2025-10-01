Adèle Exarchopoulos enceinte ? François Civil dément les rumeurs

La rumeur enfle. Depuis quelques jours, le magazine Paris Match avait annoncé qu’Adèle Exarchopoulos et François Civil attendaient un enfant. Sur sa couverture, le duo de "L’Amour ouf" apparaissait marchant dans la rue, visiblement capturés à leur insu, et titrait : "Adèle Exarchopoulos et François Civil, bientôt un bébé !".

Ce mardi 30 septembre, Le Figaro a partagé les démentis de François Civil. "Ce sont des photos complètement volées", explique le comédien de 35 ans pour la première fois, avant d'ajouter fermement : "L’information relayée en couverture est fausse. On se sent volé de moments de vie. Je trouve ça très dommage qu’un magazine s’abaisse à mettre en couverture une histoire dont tout le monde se fout. D’un autre journal, on aurait pu attendre ce genre de calomnie. Aux lecteurs de ce magazine de se désabonner. Je ne sais pas d’où ils tiennent cette information. Déjà si elle avait été vraie, tout le monde s’en foutrait. Mais en plus elle est fausse".

François Civil, qui fait actuellement la promotion de son prochain film "Deux pianos", prévu le 15 octobre, ne laisse donc aucune place au doute. Même si les deux acteurs se montrent très proches depuis le tournage de "L’Amour ouf", aucun bébé n’est en route.