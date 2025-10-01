Nico et Byilhan : tout savoir sur l’arrivée des influenceurs à Paris

"On est au 23e jour de Montpellier-Paris et demain on arrive à Paris." Depuis le 8 septembre, les streamers Byilhan et Nico marchent tous les jours en live sur Twitch pour relier les deux villes. Une traversée de 870 km que les deux streamers avaient promis lors du ZEvent 2025.

Pour fêter la fin de ce challenge, ils viennent d’annoncer le lieu et l’heure de leur arrivée, ce mercredi 1er octobre. "On sera à la mairie de Levallois-Perret. C’est l’endroit le plus sécurisé qu’on a pu avoir", explique Byilhan sur sa chaîne Twitch avant de préciser : "Il y aura une longue allée, vous pouvez venir, c'est gratuit. L'endroit peut accueillir 8 000 personnes facilement. Il y aura quelques surprises."