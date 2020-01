Soprano «sur les rotules» dresse le bilan de son année 2019

Soprano à cœur ouvert. Pour célébrer la nouvelle année, l’interprète de «Le Coach» a écrit un touchant message à ses abonnés. L’occasion pour l’artiste de donner de ses nouvelles et de faire le bilan de ces derniers mois riches et intenses, rythmés par des concerts aux quatre coins de la France, dans le cadre de son «Phoenix Tour».

Et visiblement, l’emploi du temps chargé de Soprano a eu raison de sa santé: «J’ai terminé l’année 2019 sur les rotules physiquement et psychologiquement (au point d’avoir été malade la moitié de mes vacances) il a fallu que je me coupe de tout (téléphone, travail, musique) et être exclusivement auprès de ma famille (qui ont tellement souffert de mon absence) pour pouvoir prendre du recul sur cette extraordinaire année 2019», peut-on lire sur son compte Instagram.

Véritable figure sur la scène musicale, Soprano a effectivement enchaîné les succès depuis ses débuts en 2002 et la sortie d’un premier album. Cette année encore, le coach de The Voice et The Voice Kids a multiplié les hits tels que «Fragile» ou encore «À nos héros du quotidien»: «Ça fait bientôt 2 décennies que mes albums sont en haut des charts, c’est incroyable de voir dans le public des gens qui ont grandi avec ma musique et qui aujourd’hui partagent ma musique en famille. Je n’ai pas de mot assez fort pour exprimer ma gratitude envers vous, envers vos mots lumineux et si plein d’amour pour mon équipe et moi, j’en ai des frissons», a-t-il poursuivi.