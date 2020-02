Slimane, Soprano, Kendji Girac… Les Enfoirés dévoilent le clip de «A côté de toi»

«Le Pari(s) des Enfoirés» est relevé

C’est donc une tradition depuis de nombreuses années, cette hymne caractérise spécialement «Le Pari(s) des Enfoirés». Cette édition 2020 compte presque une dizaine de représentations. Des tableaux et des reprises inédites qui ont transporté le spectateur. Le show sera diffusé le 6 mars prochain.

Au micro d’NRJ, Amel Bent et Kendji Girac s’étaient exprimés sur cette belle aventure : «Chapeau à tous les gens qui bossent dessus, nous on est vraiment la partie visible de l’iceberg» expliquait la chanteuse. Quant à l’interprète de «Que Dieu me pardonne», ce dernier était émerveillé par tout le travail fourni par les bénévoles. «Tout le monde est là pour s’entraider et ça c’est très bien».