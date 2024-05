Pierre Garnier annonce son nouveau single « Nous on sait »

« 'Nous on sait' que le single va être une vraie pépite »

Pour en faire profiter tout le monde, l'artiste a également partagé l'annonce sur son compte TikTok. « Hier je vous l’ai dit au Zénith de Paris, aujourd'hui je vous le dis à tous (...) Cette chanson fera partie de mon premier album que vous pouvez d'ores et déjà précommander avec le lien en bio », a-t-il précisé en légende.

Dans les commentaires, ses admirateurs ne manquent pas d'exprimer leur enthousiasme. « 'Nous on sait' que le single va être une vraie pépite comme le premier, on va streamer ça à fond. Hâte d’être le 17 mai », peut-on lire, quant un autre abonné ajoute : « Je suis tellement fier de toi, tu dois être tellement content de l’ampleur que tu as en France et bientôt dans le monde entier ».

Alors, « Nous on sait » aura-t-il droit au même succès que « Ceux qu'on était » ? Réponse très bientôt.