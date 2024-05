Slimane cash sur son expérience difficile dans «Rendez-vous en terre inconnue»

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le numéro de «Rendez-vous en terre inconnue» consacré à Slimane, sur France 2. La chaîne de télévision a récemment révélé que le chanteur s’était envoilé en Guinée-Bissau pour rencontrer le peuple des Bijagos.

Sur les premiers extraits partagés sur les réseaux sociaux, on peut voir un Slimane souriant et heureux de découvrir les us et coutumes de cette communauté.

Mais à son retour en France, l’interprète de «Mon Amour» n’a pas caché avoir eu du mal à s’acclimater sur place. «Si j’avais su exactement ce qui allait m’arriver, je ne sais pas si j’aurais dit oui… », a-t-il révélé dans un communiqué de presse partagé par France 2 et relayé par de nombreux médias dont Public.

Très honnête, le chanteur a expliqué en détail ce qui l’a surpris. «L’air était littéralement irrespirable, il y avait des serpents dangereux, la nuit on dormait très mal.» Au final, l’artiste se dit «fier d’avoir réussi à me dépasser». Celui qui est allé au bout de cette expérience ajoute: «Je ne dirai plus jamais que je ne suis pas un aventurier».

Vitaa raconte que son copain était «un peu deg»

Ce n’est pas la première fois qu’on entend dire que l’expérience de « Rendez-vous en terre inconnue» a été éprouvante pour Slimane. Vitaa, au micro d’RTL, avait d’ailleurs expliqué que Slimane était «un peu deg». «Il voulait absolument faire cette émission donc il est super content, mais je crois qu’il ne s’attendait pas à cette destination.», a-t-elle ajouté avant d’expliquer que pour le chanteur ça avait été la «douche froide».

Pour tout connaitre de l’expédition de Slimane en Guinée-Bissau, rendez-vous mardi 28 mai 2024, sur France 2.