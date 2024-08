JO de Paris 2024 : Slimane partage les coulisses de son concert de pré-ouverture

Il a ému un large public quelques heures avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une semaine après son concert évènement devant la basilique de Saint-Denis, Slimane se remémore ce show suivi par des millions de téléspectateurs à la télévision. Il vient de partager sur son compte Instagram une vidéo des coulisses de la préparation du concert de pré-ouverture des JO.

On le découvre deux jours avant sa prestation mémorable. L’artiste avoue être très stressé car il est malade et craint de ne pas pouvoir assurer vocalement sur scène. Slimane a d’ailleurs dû annuler un concert à Perpignan la veille de ce live très attendu. Il garde tout de même le sourire et se demande à voix haute : «Vous croyez que Lady Gaga a galéré comme ça pour l’ouverture des JO ?».

Sur ces images, l’artiste apprend une chorégraphie millimétrée, essaye son magnifique costume blanc et répète avec son acolyte de «The Voice Kids», Lara Fabian. Les deux chanteurs iconiques sont heureux de se retrouver et de partager l’interprétation du morceau émouvant «Je suis malade».