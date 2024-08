Jeux Olympiques de Paris 2024 : les performances de la cérémonie qu'il ne fallait pas manquer

Aya Nakamura

La superstar est apparue sur le pont des Arts telle une Reine! Dans une tenue dorée incroyable et sur un décor tout aussi flamboyant, la chanteuse a interprété un remix de ses hits «Pookie», «Djadja» mélangés au morceau légendaire «For me formidable» de Charles Aznavour. Aya Nakamura plus puissante que jamais a surpris en étant accompagnée de la Garde Républicaine. Un tableau moderne qui restera à coups sûrs dans les mémoires.