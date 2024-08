JO de Paris 2024 : Slimane offre un concert émouvant avant la cérémonie d’ouverture

Slimane a également partagé toute son émotion au moment de chanter son titre très intime en hommage à sa fille Esmeralda, «Des Millions de je t’aime» mais aussi le morceau à succès de l’Eurovision, «Mon Amour». Il a aussi partagé un message de paix et de solidarité grâce à ses deux titres phares «Viens on s’aime» et son single plus récent «Résister».