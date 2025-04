Selena Gomez et Benny Blanco se remémorent leur premier date dans "Sunset Blvd"

Cinq ans après la sortie de "Rare", Selena Gomez s’apprête à marquer son grand retour avec son prochain album "I said I love you first", prévu pour le 21 mars. Pour ce projet, la star s'est entourée d'une personne chère à son cœur : son fiancé, le producteur Benny Blanco, à l'origine d'innombrables hits comme "Single Soon" (2023) et "I Can't Get Enough" (2019) de Selena Gomez.

Cet opus tant attendu a déjà été amorcé par les singles "Scared Of Loving You" et "Call Me When You Break Up" en collaboration avec Gracie Abrams. Mais Selena Gomez ne s'arrête pas là ! Ce vendredi 14 mars, la chanteuse américaine a partagé un nouveau morceau inédit de son prochain album : "Sunset Blvd". Dans ce single sensuel accompagné d'un clip à l'esthétique vintage, elle se livre sans filtre sur son tout premier date avec son amoureux.