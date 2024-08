Selena Gomez en 5 rôles marquants, de « Spring Breakers » à « Emilia Pérez »

« Emilia Pérez » (2024)

Depuis ce mercredi 21 août, « Emilia Pérez », le drame musical franco-mexicain avec Selena Gomez, est enfin en salles. Dans ce film signé par Jacques Audiard, l'influenceuse aux 424 millions d'abonnés brille non seulement en tant qu’actrice, mais aussi comme chanteuse et danseuse, et le tout en espagnol – un vrai défi qu’elle relève avec brio. Le film, qui fait sensation au Festival de Cannes, décroche le Prix du jury et le Prix d'interprétation féminine pour l’ensemble des actrices. Ainsi, Selena Gomez montre qu'elle est bien plus qu'une simple star de pop et confirme sa place parmi les plus grands du septième art.