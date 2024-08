Selena Gomez : l’adorable déclaration de Benny Blanco pour son anniversaire

Benny Blanco n'a pas peur d’exprimer ses sentiments. En l’honneur des 32 ans de sa chérie, Selena Gomez, le producteur de musique a partagé une photo souvenir d’un de leur câlin alors qu’ils n’étaient pas encore ensemble. Le cliché, a, en effet, été pris lors du tournage du clip de leur collaboration «I Can’t Get Enough». Une vidéo sortie en 2019 et pour laquelle le musicien s’était déguisé en ours.

«J’ai joué un ours dans notre clip vidéo et maintenant j’ai la chance de pouvoir être ton nounours dans la vraie vie… Joyeux anniversaire bébé ! Je t’aime !», a-t-il écrit en légende de son adorable publication sur Instagram.

Selena Gomez n’a pas tardé à commenter ce post en répondant : «Je t’aime», accompagné d’un émoji d’ours en peluche.

Bientôt les enfants ?

Selena Gomez et Benny Blanco ont confirmé publiquement leur relation pour la première fois en décembre 2023. La chanteuse avait ainsi confié sur les réseaux sociaux qu’elle était en couple avec le DJ depuis plus de six mois.

Le musicien connu pour avoir créé les hits de nombreuses stars dont Ariana Grande ou Katy Perry a récemment dévoilé avoir envie de construire une famille avec Selena Gomez.

Sur le plateau du Howard Stern Show, interrogé sur son envie de devenir père, Benny Blanco a répondu : « C’est mon prochain objectif, pour cocher la case. J’ai un tas de neveux. J’adore être entouré d’enfants ».