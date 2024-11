Sabrina Carpenter célèbre Noël avec un show musical déjanté sur Netflix

Noël dans la bonne humeur

La célèbre plateforme de streaming propose un spectacle musical avec une pléiade de stars internationales, parmi lesquelles la chanteuse en vogue Chappell Roan, la star sud-africaine Tyla et le mannequin Cara Delevingne. Sabrina Carpenter, qui a fait sensation avec son hit "Espresso", y interprétera des classiques de Noël et promet de rythmer le programme avec son humour décalé. La chanteuse révèle qu'elle a coupé sa frange après avoir été "ghostée" et reçoit en cadeau un robot... un peu particulier.

Mais Sabrina Carpenter ne sera pas la seule à marquer les célébrations de cette fin d'année 2024, Beyoncé fera également son apparition sur Netflix avec un concert diffusé en direct de Houston, le 25 décembre, à la mi-temps du "NFL Christmas Gameday".