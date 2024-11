Beyoncé : un concert retransmis en direct sur Netflix pour Noël

Un cadeau de plus sous le sapin

Beyoncé connait bien les équipes de la National Football League. La superstar avait déjà fait le show pour la mi-temps du Super Bowl, en 2013, à la Nouvelle-Orléans. Cette nouvelle performance s’annonce particulièrement attendue, se dessinant comme la première interprétation live de l’album Cowboy Carter depuis sa sortie, en mars dernier.

Le choix de la chanteuse n'est évidemment pas un hasard, première supportrice des Texans de Houston et native de la ville. Son dernier opus qui est une ode à la musique country et à ses racines texanes lui a valu 11 nominations aux Grammy Awards 2025. De quoi marquer un peu plus l'Histoire.

Queen B pourrait même inviter des artistes présents sur l'album, le 25 décembre prochain. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une performance qui s’annonce déjà culte et qui promet un moment riche en émotions.