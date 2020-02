Rihanna: retour sur son coup de cœur pour «Dadja» d'Aya Nakamura

«Djadja» d’Aya Nakamura : un phénomène incontournable

«Djadja» restera à tout jamais LE hit phare d’Aya Nakamura. En ce début d’année 2020, le clip de «Djadja» comptabilise près de 480 millions de vues! A seulement 23 ans, Aya Nakamura a carrément fait son entrée dans le prestigieux classement Forbes des personnalités de moins de 30 ans les plus influentes. L’artiste, qui reste humble, s’est confiée à NRJ au sujet de ce succès: «Je me suis dit «Woah, quand même!» Parce qu’on ne s’en rend pas compte tout de suite. Tu ne te dis pas que tu es dans un magazine « US », que tu es entouré de plein d’artistes internationaux», nous a-t-elle confié, avant d'ajouter que cela lui donne «plus d'energie» pour la suite de sa carrière.

Si vous aussi, vous souhaitez vous ambiancer sur «Djadja» d’Aya Nakamura, voici les paroles du hit, ci-dessous.

Paroles de "Djadja" d'Aya Nakumra:

Aya Nakamura oh yeah

Hello papi mais qué pasa?

J'entends des bails atroces sur moi

À c'qui paraît, j'te cours après?

Mais ça va pas, mais t'es taré, oh ouais

Mais comment ça, le monde est tipeu?

Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais?

J'pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire

D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit

Oh Djadja

Y a pas moyen Djadja

J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça

Oh Djadja

Y a pas moyen Djadja

J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça

Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent

J'suis pas ta daronne, j'te ferai pas la morale

Tu parles sur moi, y a R

Craches encore, y a R

Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire

Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers

"T'façon Nakamura, je l'ai couchée"

Le jour où on se croise, faut pas tchouffer

Tu jouais le grand frère pour me salir

Tu cherches des problèmes sans faire exprès

Putain mais tu déconnes

C'est pas comme ça qu'on fait les choses

Putain mais tu déconnes

C'est pas comme ça qu'on fait les choses

Putain mais tu déconnes

C'est pas comme ça qu'on fait les choses

Oh Djadja

Y a pas moyen Djadja

J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça

Oh Djadja

Y a pas moyen Djadja

J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça

Oh Djadja

Y a pas moyen Djadja

J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça

Oh Djadja

Y a pas moyen Djadja

J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça

Oh Djadja, j'suis pas ta catin Djadja, non

Y a pas moyen Djadja, ouais en Catchana baby tu dead ça, yeah

Oh Djadja, j'suis pas ta catin Djadja, non

Y a pas moyen Djadja, ouais en Catchana baby tu dead ça, d'après toi

En Catchana baby tu dead ça, en Catchana baby

En Catchana baby tu dead ça, en Catchana baby

Oh Djadja

Oh Djadja

Oh Djadja