Madonna: ses filles sont fans d'Aya Nakamura

C’est une énième exposition médiatique planétaire pour le hit «Djadja» d’Aya Nakamura. Vendredi 3 janvier 2020, Madonna a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo pour présenter ses vœux: «Que 2020 soit une année de musique, de danse, de rires, de voiturettes de golf et sans peurs». Mais ce n’est pas tout! Dans cette vidéo, ses deux filles, Esther et Stella, s’amusent et dansent sur la chanson d'Aya. Les jumelles entonnent même quelques paroles en français du célèbre refrain!