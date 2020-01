Rihanna nue: toutes ces fois où elle a dévoilé son corps

Les photos de Rihanna nue

Chanteuse reconnue aux quatre coins de la planète depuis de nombreuses années maintenant, Rihanna a su briller par ses succès musicaux. Véritable figure sur la scène musicale, l’interprète de la chanson «Umbrella» a accumulé les fans à travers le monde. Businesswoman hors pair avec sa ligne de lingerie et de cosmétiques, Rihanna a également su tirer son épingle du jeu et devenir en quelques années un véritable poids lourds dans l’industrie de la musique et de la mode.

Tout au long de sa carrière, l’artiste a accepté d’accorder des interviews et poser en couvertures de magazines. Souvent dans la provocation, Rihanna n’a d’ailleurs pas hésité à dévoiler ses courbes, pour le plus grand plaisir des lecteurs. On se souvient notamment de ses photos dénudées pour V Magazine en 2015. Rihanna posait alors coiffée d’une perruque blonde, maquillée de bleu sur les yeux et surtout… Topless.