Rihanna dévoile un premier selfie pour 2020… Mais pas d’album!

Rihanna revient sur le devant de la scène

En parallèle de la sortie prochaine et très attendue de son nouvel album, Rihanna sera aussi au centre d’un documentaire, actuellement en préparation. Selon plusieurs informations, la plateforme Amazon aurait acheté les droits pour un film consacré à la vie de la superstar.

Le réalisateur Peter Berg, qui a obtenu plus de 1 200 heures de rush, sera aux commandes de ce documentaire décrit «sans filtre» et qui a pour but «de raconter l’évolution de l’une des artistes pop les plus connues au monde». L’année 2020 risque donc d’être celle de Rihanna!