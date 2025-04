Rihanna, maman glamour : "J'ai accouché en perles et lunettes de soleil"

Mais un détail présent sur ces photos a retenu l'attention des internautes : Rihanna arbore plusieurs colliers en perles et chaînes en or sur la première photo, et des lunettes de soleil rose bonbon sur la seconde. "Et oui, j’ai accouché en perles et en lunettes de soleil… Ne demandez pas pourquoi, il s'est passé beaucoup de choses", s'est amusée celle qui continue de retarder son comeback, huit ans après avoir sorti son dernier album "Anti".

Cette publication a enchanté les fans de la star, après avoir eu une fausse joie. "Oh mon dieu, je croyais que tu nous annonçais une troisième naissance", s'est exclamé un internaute. "Ne nous fais plus jamais peur comme ça", a surenchéri un autre. Reste à savoir quel accessoire porterait Rihanna si elle accouchait d'un troisième enfant. Les paris sont ouverts !