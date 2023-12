Rihanna au Superbowl : l’annonce de sa grossesse était un accident

Elle est l’heureuse maman de RZA et Riot, deux charmants petits garçons qu’elle a eu avec son compagnon le rappeur A$AP Rocky. La belle barbadienne vit sa vie de famille à 100 à l’heure, et même si elle a mis sa carrière musicale de côté depuis 2016, Rihanna est sortie du silence en février 2023. À la grande surprise de ses fans, la chanteuse de 35 ans est remontée sur scène pour assurer le Halftime Show du Superbowl. 13 minutes de spectacle au cours desquelles la superstar a entonné ses plus gros classiques comme « Diamonds », « All of the Lights » ou encore « Work ». Mais ce qui a retenu l’attention du public, outre les chorégraphies, c’est le ventre rond affiché par la chanteuse.

Si sa fanbase s’est réjouie de l’heureuse nouvelle, Rihanna a révélé que l’annonce était en réalité un incident. « Mon pull ne pouvait pas se fermer ! Personne ne savait que j'étais enceinte, je me suis juste dit : 'Assure-toi que c'est extensible'. Les aisselles étaient extensibles et [le bas du pull] étaient amples, mais vous savez : la fermeture Éclair ! Elle s'est arrêtée là ! », a-t-elle déclaré au micro d’Access Hollywood. Depuis, elle a donné naissance au petit Riot l’été dernier.