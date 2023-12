Léna Situations ouvre… sa station de ski !

« L’Hôtel Mahfouf ouvre… sa station de ski ! », annonce Léna Situations sur son compte Instagram. En effet, la reine des réseaux sociaux va dévoiler à nouveau un magasin éphémère pour accueillir ses abonnés. Au programme : « un petit lieu cosy avec une boutique et un coin café ». Dans sa dernière vidéo, l'influenceuse n'a, encore une fois, pas manqué d'imagination.

Ski à la main et tenue d'hiver, la créatrice de contenus part à l'aventure dans le métro parisien pour descendre les centaines de marches de la basilique du Sacré Cœur de Montmartre. Et ce choix n'est pas un hasard, puisqu'il est l'un des points les plus hauts de la capitale.