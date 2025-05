Rihanna enceinte de son troisième enfant : elle dévoile son baby-bump au Met Gala 2025

Rihanna veut une grande famille

Cette annonce n'est pas vraiment une surprise pour les fans de la chanteuse barbadienne. En avril 2024, lors d'une interview accordée à Elle, Rihanna avait exprimé son désir d'avoir une famille nombreuse : "[J'aurai] autant d'enfants que Dieu voudra bien m'en donner. Je ne sais pas ce que Dieu veut, mais j'aimerais en avoir plus de deux. J'aimerais essayer d'avoir une fille. Mais bien sûr, si c'est encore un garçon, ce sera encore un garçon."

L'arrivée de ce troisième enfant vient donc concrétiser un rêve pour Rihanna et ASAP Rocky, qui semblent plus unis et heureux que jamais. On attend désormais avec impatience de découvrir le prénom et le sexe de ce futur bébé star.