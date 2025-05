Met Gala 2025 : pourquoi Léna Situations est-elle absente ?

Ce lundi 5 mai, les marches du Metropolitan Museum of Art de New York s’apprêtent à voir défiler les plus grandes stars du moment pour l’édition 2025 du Met Gala. Mais une habituée de l'Hexagone manque à l’appel. Léna Situations a décidé de ne pas être de la partie.

Léna Mahfouf, de son vrai nom, a pourtant marqué l’histoire du gala en 2022 en devenant la première créatrice de contenu française à y être conviée. Elle avait alors émerveillé ses abonnés avec une robe de bal signée Markarian. En 2024, elle avait confirmé son statut d’icône mode avec une tenue spectaculaire de la maison Schiaparelli. Deux participations perçues comme une consécration.